بعد إجازة العيد.. ماذا حدث في أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية؟

واصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه استقرارها في بداية التعاملات اليوم، الأربعاء، في البنوك المصرية، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى، حيث استمرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في الثبات للأسبوع الرابع على التوالي.

سعر الدولار اليوم

وعن سعر الدولار اليوم، الأربعاء 5 يوليو، ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر)، استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

أما سعر الدولار في البنوك الخاصة، ففي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار 30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الدولار 30.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 30.93 جنيه للبيع.

الدولار

سعر اليورو اليوم

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 7 - 9 قروش شراء وبيعا في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت أسعار العملة الأوروبية 33.41 جنيه للشراء، و33.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك الخاصة

وفي البنك التجاري الدولي، سجلت أسعار اليورو 33.53 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.61 جنيه للشراء، و33.72 جنيه للبيع.

اليورو

سعر الجنيه الإسترليني

كما سجل الجنيه الاسترليني تراجعا ما بين 4 - 3 قروش شراء وبيعا في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الاسترليني 39.04 جنيه للشراء، و39.24 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني استقرارا عند 39.17 جنيه للشراء، و39.37 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الحنيه المصري اليوم نحو 39.23 جنيه للشراء، و39.36 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية اليوم

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.45 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

العملات العربية

سعر الدولار عالميا

وظل الدولار قريبا من منتصف نطاق تحركاته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أمام العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الأربعاء، إذ تتجه أنظار المتعاملين إلى صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

ولم يطرأ تغير كبير على مؤشر الدولار، ليسجل 103.02 بعد تحركه بين 103.75 و102.75 منذ أوائل يونيو، حسبما أفادت رويترز.

وارتفع اليورو 0.1 بالمائة إلى 1.0886 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6690 دولار أميركيا، متمسكا بتقدمه في الجلسة السابقة 0.32 بالمائة، وسجل اليوان 7.231 للدولار في التعاملات الخارجية بعد ارتفاعه 0.3 بالمائة يوم الثلاثاء.