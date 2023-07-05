مفاجأة.. ارتفاع أسعار الدولار عالميا بعد أسابيع من الانخفاض

ظل الدولار قريبا من منتصف نطاق تحركاته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أمام العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الأربعاء، إذ تتجه أنظار المتعاملين إلى صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

ولم يطرأ تغير كبير على مؤشر الدولار، ليسجل 103.02 بعد تحركه بين 103.75 و102.75 منذ أوائل يونيو، حسبما أفادت رويترز.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0886 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6690 دولار أميركيا، متمسكا بتقدمه في الجلسة السابقة 0.32 بالمئة.

وسجل اليوان 7.231 للدولار في التعاملات الخارجية بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة يوم الثلاثاء.