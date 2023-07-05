سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5-7-2023

واصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 5-7-2023، بعد أن وعاودت البنوك العمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2023.

ظل سعر الدولار أمام الجنيه بدون أي تغيير للأسبوع الرابع علي التوالي في معظم البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، في البنوك، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها سعر الذهب أيضا إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

أسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للشراء.

وفي أكبر بنكين حكوميين “بنك مصر، البنك الأهلي المصري” سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وفي بنك الاسكندرية سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر في الدولار اليوم ميد بنك 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص إلي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد،الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، التعمير والاسكان".

وسجل الدولار أعلي سعر أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي بـ 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك بنحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك “ كريدي أجريكول،فيصل الاسلامي، بلوم، المشرق، المصري لتنمية الصادرات”.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم الاربعاء 5-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 شراء 2,549 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,220 شراء 2,230

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 شراء 1,911

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 17,840 بدون مصنعية.