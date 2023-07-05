الهدوء يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

تراجع الطلب على الذهب خلال الايام القليلة الماضية ما أدى إلى حدوث هدوء في سعر الذهب، إلى جانب هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار الذهب اليوم تحركا محدودا مقارنة بالتذبذب الكبير الذي شهدته الاسعار خلال فترة اما قبل عيد الاضحى المبارك 2023.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 5-7-2023، على المستويين العالمي والمحلي في ظل هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاربعاء 5-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 شراء 2,549 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,220 شراء 2,230

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 شراء 1,911

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 17,840 بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,537 شراء 2,549 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,326 شراء 2,336 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,220 شراء 2,230 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,903 شراء 1,911 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,480 شراء 1,487 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,269 شراء 1,274 الاونصة بيع 78,905 شراء 79,261 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 17,840 الكيلو بيع 2,537,143 شراء 2,548,571

وأمس الثلاثاء حاولت أسعار الذهب إعادة اختبار مستوى المقاومة حول 1930 دولار للأونصة، ولكن حتى الآن فشل الذهب في اختراق هذه المنطقة والاغلاق فوقها ما يبقي الاتجاه الهابط هو المسيطر على المدى القصير.