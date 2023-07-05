الهدوء يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

تراجع الطلب على الذهب خلال الايام القليلة الماضية ما أدى إلى حدوث هدوء في سعر الذهب، إلى جانب هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية.
وسجلت أسعار الذهب اليوم تحركا محدودا مقارنة بالتذبذب الكبير الذي شهدته الاسعار خلال فترة اما قبل عيد الاضحى المبارك 2023.
واستقرت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 5-7-2023، على المستويين العالمي والمحلي في ظل هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية.
سعر الذهب اليوم
ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاربعاء 5-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 شراء 2,549 جنيها.
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,220 شراء 2,230
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 شراء 1,911
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 17,840 بدون مصنعية.
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,537 شراء 2,549
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,326 شراء 2,336
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,220 شراء 2,230
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,903 شراء 1,911
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,480 شراء 1,487
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,269 شراء 1,274
|الاونصة
|بيع 78,905 شراء 79,261
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,760 شراء 17,840
|الكيلو
|بيع 2,537,143 شراء 2,548,571
وأمس الثلاثاء حاولت أسعار الذهب إعادة اختبار مستوى المقاومة حول 1930 دولار للأونصة، ولكن حتى الآن فشل الذهب في اختراق هذه المنطقة والاغلاق فوقها ما يبقي الاتجاه الهابط هو المسيطر على المدى القصير.