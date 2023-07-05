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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الهدوء يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

صدى البلد

تراجع الطلب على الذهب خلال الايام القليلة الماضية ما أدى إلى حدوث هدوء في سعر الذهب، إلى جانب هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار الذهب اليوم تحركا محدودا مقارنة بالتذبذب الكبير الذي شهدته الاسعار خلال فترة اما قبل عيد الاضحى المبارك 2023.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 5-7-2023،   على المستويين العالمي والمحلي في ظل هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية.

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سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاربعاء 5-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا  بيع 2,537 شراء 2,549 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,220 شراء 2,230

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 شراء 1,911

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 17,840  بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,537 شراء 2,549
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,326 شراء 2,336
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,220 شراء 2,230
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,903 شراء 1,911
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,480 شراء 1,487
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,269 شراء 1,274
الاونصةبيع 78,905 شراء 79,261
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,760 شراء 17,840
الكيلوبيع 2,537,143 شراء 2,548,571

وأمس الثلاثاء حاولت أسعار الذهب إعادة اختبار مستوى المقاومة حول 1930 دولار للأونصة، ولكن حتى الآن فشل الذهب في اختراق هذه المنطقة والاغلاق فوقها ما يبقي الاتجاه الهابط هو المسيطر على المدى القصير. 

 

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