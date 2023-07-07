خبير اقتصادي : مصر تحصل على 20% من الاستثمارات الخارجية في أفريقيا

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن منظمة الأونكتاد منظمة تابعة للأمم المتحدة معنية بالتجارة والتنمية، ولا تقل أهمية عن البنك الدولي، فهي منظمة مهمة معنية بحركة التجارة على المستوى الدولي، وما يصدر عنها من تقارير تُوضع موضع الاهتمام من قبل مختلف دول العالم، ومن قبل المؤسسات التمويلية، ومن قبل مؤسسات التقييم والتصنيف الدولي، وتكون محطة مهمة من قبل مؤسسات الاستثمار.



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أن تقرير الأونكتاد عن مصر يرصد الواقع، إذ أن مصر في السنوات الأخيرة تستحوذ على المكانة الأولى داخل القارة الأفريقية من حيث الدول الجاذبة للاستثمار، إذ أن القارة الأفريقية في الفترة الأخيرة تحصل على حوالي 45 مليار دولار من الاستثمارات الدولية، ومصر نصيبها 20% من هذا الرقم في حدود 9 مليار دولار من الاستثمارات الدولية.

وتابع أستاذ التمويل، أن مصر تطمح بشكل كبير إلى زيادة فرص الاستثمارات فيها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما تم إضافته من مشاريع مختلفة جاذبة للاستثمار، إذ أن مصر عملت على العديد من المشاريع التي تعمل من خلالها على جذب استثمارات أكبر، وبالتالي مصر تحتاج استثمارات أكبر من ذلك.

