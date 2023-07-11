عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الذهب وانخفاض الدولار.. كيف أثرت بيانات التضخم الأمريكية اليوم؟

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 ، لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فإنه بحلول الساعة 05:31 بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.99 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2% إلى 1934.60 دولار للأونصة.

الإمارات ومصر والسعودية.. أين اتجهت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوطن العربي؟

دعم مالي جديد من الإمارات للعاملين بجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم العالي|تفاصيل

آراء المحللين في أسعار الذهب 

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس، إن الذهب تلقى دعما من انخفاض الدولار مع إشارة مجلس الفدرالي الأميركي على ما يبدو إلى أنه في نهاية دورة التشديد النقدي، "لكن يبدو أن‭ ‬المستثمرين المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب مترددين في الإفراط في الالتزام بموقفهم قبل تقرير التضخم الأميركي الذي سيصدر يوم الأربعاء"، هذا وكان التضخم في أميركا قد تباطأ من 4.9% إلى 4% في مايو على أساس سنوي.
             
واقترب الدولار من أدنى مستوى له في شهرين مع احتمال خفض أسعار الفائدة. ومن شأن تراجع الدولار جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأجنبية.
             
وقال العديد من مسؤولي الفدرالي أمس الاثنين إن المصرف المركزي لأميركا سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للسيطرة على التضخم، لكن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب.
 

أسعار الذهب

ووفقا لخدمة فيد ووتش، يتوقع المستثمرون بنسبة 95% أن يرفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو تموز إلى نطاق يتراوح من 5.25 إلى 5.5% مع إبقائها على هذه النسبة قبل أن تنخفض ربما في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
             
وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدوره غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% على أساس شهري في يونيو حزيران، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

أسعار المعادن النفيسة  

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.27 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.5% إلى 931.40 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1247.28 دولار للأونصة. 

أسعار الذهب في مصر 

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر بعد تراجعه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .

سعر الذهب دون مصنعية بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,474 شراء 2,486
عيار 22 بيع 2,268 شراء 2,279
عيار 21 بيع 2,165 شراء 2,175
عيار 18 بيع 1,856 شراء 1,864
عيار 14 بيع 1,443 شراء 1,450
عيار 12 بيع 1,237 شراء 1,243
الاونصة بيع 76,950 شراء 77,306
الجنيه الذهب بيع 17,320 شراء 17,400
الكيلو بيع 2,474,286 شراء 2,485,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

اسعار الذهب سعر الذهب المعاملات الفورية بيانات التضخم السياسة النقدية أسعار الذهب في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

نقابة المهندسين تتحرك لإنقاذ إيمان البحر درويش بعد صورته الموجعة |تفاصيل مهمة

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

المالية: 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافة

فرمان حاسم من كولر.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

بفرمان من كولر.. شوبير يعلن أول العائدين للنادي الأهلي

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من طيران الرياض | تفاصيل

انتظام ثلاثي المنتخب الأولمبي في تدريبات الزمالك الجماعية

القارئ محمد صديق المنشاوي يثير غضب أهالي سوهاج بسبب لافتة| تفاصيل

موجة اعتقالات.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسوان

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ