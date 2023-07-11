ارتفاع الذهب وانخفاض الدولار.. كيف أثرت بيانات التضخم الأمريكية اليوم؟

ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 ، لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فإنه بحلول الساعة 05:31 بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.99 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2% إلى 1934.60 دولار للأونصة.

آراء المحللين في أسعار الذهب

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس، إن الذهب تلقى دعما من انخفاض الدولار مع إشارة مجلس الفدرالي الأميركي على ما يبدو إلى أنه في نهاية دورة التشديد النقدي، "لكن يبدو أن‭ ‬المستثمرين المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب مترددين في الإفراط في الالتزام بموقفهم قبل تقرير التضخم الأميركي الذي سيصدر يوم الأربعاء"، هذا وكان التضخم في أميركا قد تباطأ من 4.9% إلى 4% في مايو على أساس سنوي.



واقترب الدولار من أدنى مستوى له في شهرين مع احتمال خفض أسعار الفائدة. ومن شأن تراجع الدولار جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأجنبية.



وقال العديد من مسؤولي الفدرالي أمس الاثنين إن المصرف المركزي لأميركا سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للسيطرة على التضخم، لكن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب.



أسعار الذهب

ووفقا لخدمة فيد ووتش، يتوقع المستثمرون بنسبة 95% أن يرفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو تموز إلى نطاق يتراوح من 5.25 إلى 5.5% مع إبقائها على هذه النسبة قبل أن تنخفض ربما في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.



وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدوره غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% على أساس شهري في يونيو حزيران، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.27 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.5% إلى 931.40 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1247.28 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر بعد تراجعه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .

سعر الذهب دون مصنعية بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 2,474 شراء 2,486

عيار 22 بيع 2,268 شراء 2,279

عيار 21 بيع 2,165 شراء 2,175

عيار 18 بيع 1,856 شراء 1,864

عيار 14 بيع 1,443 شراء 1,450

عيار 12 بيع 1,237 شراء 1,243

الاونصة بيع 76,950 شراء 77,306

الجنيه الذهب بيع 17,320 شراء 17,400

الكيلو بيع 2,474,286 شراء 2,485,714

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر