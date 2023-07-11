أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

واصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر، اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، استقرارها، والذي يصل إلي أربعة أشهر على التوالي في أسعار الدولار في البنوك العاملة في مصر .

وجاءت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء خلال مستهل التعاملات الصباحية، في البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق المحلي المصري علي النحو التالي :

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه بيع .

أما سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليوم الثلاثاء في بنك الاهلي نحو 30.75 شراء و 30،85 بيع.



وكذلك الحال في بنك مصر حيث سجل بقيمة 30.75 جنيه للشراء و 30،85 جنيه للبيع.

وجاء سعر الاخضر مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية نحو 30,75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وسجل بنك أبوظبي الإسلامي الاهلي سعراً لشراء الدولار الأمريكي مسجلاً 30.95 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنك الأهلي حيث 30.95 جنيه للبيع و 30,85 شراء .

وجاء سعر الأخضر في بنك التجاري الدولي بقيمة 30.85 للشراء و 30.95 للبيع.

كذلك الحال لكل من بنك أبوظبي التجاري والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس وبنك بلوم وأيضا بنك الاسكندرية والمصرف العربي الدولي وأيضا بنك فيصل الإسلامي. حيث جاء سعر الدولار نحو 30.95 جنيه للبيع ،30.85 جنيه للشراء.