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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر تحديثات أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

مواد البناء
مواد البناء

شهدت مواد البناء من الحديد انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بقيمة تتراوح بين 4000 الالف حتي 6000 جنيه مقارنة بالأشهر السابقة فيما استقر أسعار الأسمنت بقيمة 1700 جنيه .

وينشر موقع "صدي البلد" آخر تحديثات أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023، وجاءت الأسعار علي النحو التالي : 

المالية: 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافة

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وصل سعر طن حديد عز وهو الأكثر شهرة في مصر إلي 32,135 جنيه علي أرض الشركة.

يليه حديد بشاي الذي وصل الطن منه 38.200 جنيه تسليم في أرض الشركة.

وسجل سعر طن حديد المصريين 32,050 جنيه

وصل سعر طن حديد عطيه إلي 37000 جنيه  

وسجل سعر طن حديد مصر استيل 36000 جنيه تسليم ارض المصنع .

وجاء سعر طن حديد المراكبي 34000 جنيه

وسجل طن حديد العتال 39.500 جنيه تسليم علي أرض المصنع

وطن الحديد من الجارحي 27000 جنيه تسليم علي أرض المصنع .

ووصل طن حديد الكومي إلي 37000 جنيه .

وجاء طن حديد السويس للصلب 32,050 جنيه علي أرض الشركة .

ووصل سعر طن حديد الجيوشي إلي 36000 جنيه مصري. 

حديد 

أسعار الأسمنت في السوق المحلي اليوم الثلاثاء: 

يبدء سعر الاسمنت ب 1680 حيث سعر طن الاسمنت الفهد 1680.

أيضا طن الاسمنت من وادي النيل 1860 جنيه .

وسعر اسمنت المعلم يصل إلي 1,670 جنيه للطن .

وسجلت شركة النصر 1700 جنيه، كذلك الحال لطن اسمنت سيناء 1700 جنيه . 
وجاء طن الاسمنت بني سويف ب 1700 جنيه .

وسجل اسمنت المخصوص 1,710 جنيه للطن .

ووصل طن اسمنت جنوب الوادي الي 1720 جنيه .

وطن اسمنت العسكري 1730 جنيه، كذلك الحال للأسمنت السهم 1730.

وسعر اسمنت المنيا 1,730 جنيها للطن .

وسعر اسمنت التعمير 1,740 جنيها للطن .

وجاء سعر طن الاسمنت في شركة المسلح 1750 جنيها.

وسجل طن الاسمنت حلوان 1750 جنيها.

وطن اسمنت المصريين 1770 جنيها. 
وسعر السويدي سجل 1830 للطن.

الحديد مواد البناء من أسعار الأسمنت أسعار مواد البناء مواد البناء اليوم

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