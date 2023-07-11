التموين والمعاشات.. 7 خدمات يتيحها كارت الدعم الموحد من أول أغسطس

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للانضمام إل خدمات كارت الدعم الموحد والمقرر تجربة تطبيقه في محافظة بورسعيد أول أغسطس المقبل.

وتضم خدمات كارت الدعم الموحد خدمات التموين والبريد والمعاشات والتأمين الصحي الشامل وسيتم استخدامه في المواصلات والبنوك.

ولاستخراج كارت الدعم الموحد سيتوجه المواطن لفتح حساب شخصي بهيئة البريد.

وقال مصدر مسئول لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق كارت الدعم الموحد في إطار التجربة أول أغسطس في محافظة بورسعيد ثم بدء تطبيقه تدريجيا في باقي المحافظات.

وأوضح أن استخراج كارت الدعم الموحد لن يكون بديلا عن بطاقات التموين ولكنه سيكون كارت متعدد الخدمات يستطيع المواطن الحصول منه على حقوقه في الدعم من الدولة في مختلف القطاعات.

وأكد أن الهدف من تطبيق منظومة كارت الدعم الموحد هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب أو الاستيلاء على دعم المواطن من جانب المتلاعبين حيث لن يستطيع المستفيد من كارت الدعم الموحد الاستغناء عنه أدى المخبز على سبيل المثال لانه سيحتاجه في أغراض مختلفة.

كارت الدعم الموحد

أهم المعلومات عن كارت الدعم الموحد

- استخراج كارت الدعم الموحد من خلال فتح حساب شخصي بهيئة البريد

- يُصدر الكارت الموحد بالتعاون بين وزارة الاتصالات والبريد

- يبدأ تطبيق الكارت الموحد بمحافظة بورسعيد في الأول من أغسطس

- تعميم التجربة على كافة المحافظات بعد تقييمها وتجربتها

ما هي خدمات كارت الدعم الموحد؟

- يضم الكارت الموحد خدمات التموين (السلع والخبز)

- يضم كارت الدعم الموحد خدمات التأمين الصحي

- يضم كارت الدعم الموحد خدمات (البريد والمعاشات)

- يضم الكارت الموحد خدمات المواصلات والبنوك