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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول: مصر بوابة الشركات العالمية للوصول إلى منطقة شرق المتوسط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توماس بيليت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “كاتربيلر إنك العالمية”، والوفد المرافق، حيث تناول اللقاء بحث فرص زيادة التعاون مع الشركة والاستفادة من الحلول والتقنيات والمعدات صديقة البيئة التي توفرها في إطار استغلال جميع السبل لخفض الكربون في عمليات وأنشطة صناعة البترول والغاز.

وخلال اللقاء، أشار الملا إلى الجهود التي يبذلها قطاع البترول والغاز في إطار استراتيجيته لخفض الكربون، والتي تفتح المجال للمزيد من الشراكات وفرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

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ولفت الملا إلى تنوع الفرص والمشروعات في قطاع البترول المصري، ووجود شركاء دوليين من الشركات العالمية العملاقة الذين ينفذون مشروعات وخطط باستثمارات ضخمة. 

وقال إن العمل في قطاع البترول والغاز في مصر يعد بوابة للشركات العالمية للوصول لمنطقة شرق المتوسط، وما تزخر به من فرص متنامية في ظل تعاون إقليمي فعال تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

ونوه الملا إلى التوسع في أنشطة الشركات المصرية في  الدول العربية، خاصة شركة “فجر” التي تقوم بالتوسع في إدارة شبكة الغاز الطبيعى في الأردن الشقيق وما يوفره ذلك من فرص لزيادة التعاون والعمل المشترك.

من جانبه، أكد توماس بيليت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “كاتربيلر” العالمية، أن قطاع البترول والغاز المصرى شريك موثوق نتطلع لزيادة العمل معه والتوسع في أنشطتها في مصر من خلاله، خاصة أن عملها مع شركات القطاع في مصر أكد وجود فرص لتحقيق مزيد من النجاح. 

واستعرض نائب رئيس كاتربيلر الحلول والتقنيات والمعدات الحديثة التي تقدمها ذات الصلة بأهداف تحقيق التحول الطاقي وخفض الكربون وتنمية الموارد بطريقة مستدامة بيئيا، وتدخل في مشروعات الطاقة الشمسية واحتجاز الميثان، وتقنيات إزالة الكربون من عمليات الاستكشاف والإنتاج.

كما تطرق اللقاء إلى بحث مدى إمكانية التعاون في قطاع التعدين لخفض الكربون في عملياته في ظل التنامي الذي تشهده أعمال هذا القطاع في مصر بعد تهيئة المناخ الاستثماري وجذب شركات جديدة.

حضر اللقاء المهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفنى، والمهندس فؤاد رشاد، رئيس شركة “فجر” الأردنية المصرية للغاز الطبيعي، والمهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة “جاسكو”، والمهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة “إنبي”، والمهندس هشام رضوان، رئيس الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز TGS، والمهندس إيهاب كمال، رئيس شركة “فجر” المصرية للغاز الطبيعي.

البترول وزير البترول صديقة البيئة خفض الكربون قطاع البترول والغاز

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