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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تزف بشرى سارة لزوّار المملكة

السعودية - علم
السعودية - علم

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوًّا تمكن حاملها من أداء نسك العمرة، وصالحة لغاية 90 يومًا. 

وذكرت الوزارة السعودية أن التأشيرة ذاتها تتيح الإقامة 4 أيام، وأيضًا زيارة المسجد النبوي الشريف، وتصدر مجانًا عند الحجز عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس، وتسهل التنقل بين مناطق ومدن المملكة بحسب صحيفة سبق السعودية .

كما يستطيع حامل التأشيرة من  الحصول عليها عند حجز تذكرة السفر من خلال المنصات الإلكترونية للخطوط السعودية أو طيران ناس، حيث تتم معالجة وإصدار التأشيرة مع تذكرة السفر عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية. 

كما يتم إرسال التأشيرة بعد إصدارها إلى البريد الإلكتروني للمستفيد.

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