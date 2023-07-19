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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتبارًا من 1 أكتوبر.. مشروع مهم لهيئة الاتصالات والفضاء السعودية

السعودية - علم
السعودية - علم

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة، تعمل على مشروع مهم يتمثل في إمكانية عرض اسم «الجهة» للاتصالات الواردة إلى أجهزة الجوال، بحيث يقتصر تفعيل الخاصية على المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية مثل القطاعات الحكومية والأهلية، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2023.

وأشارت الهيئة إلى أن الإجراء الجديد يهدف  للحد من محاولات الاحتيال التي تنتحل هويات الجهات الحكومية والأهلية في السعودية، ويُركز على تمكين خاصية عرض اسم الجهة للطرف المتصل به في الأجهزة التي تعمل على الشبكات المتنقلة في المملكة، والتي تمكّن الطرف المتصل به من معرفة هوية المتصل من خلال تضمين اسم للجهة الوارد منها الاتصال.

وحدّدت الهيئة الشروط الواجب على شركات الاتصالات القيام بها، حيث يجب تنفيذ الحلول المطلوبة لتسهيل توافر الخاصية بشبكاتهم وفقًا للمواصفات، وضمان توافق الأجهزة مع شبكات مقدمي الخدمة في المملكة، وإصدار إقرار بدعم خاصية عرض اسم المتصل، والحصول على موافقة جميع مشغلي الشبكات المتنقلة في المملكة؛ قبل التقدم بطلب الموافقة على اعتماد المطابقة، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالشبكات للتأكد من أن مصدر اسم المتصل هو المصدر الأصلي.

وشددت الهيئة على مصنعي الأجهزة الطرفية تفعيل هذه الخاصية على كافة الأجهزة المعنية، ودعم تعريف الجهاز لاستقبال اسم المتصل ورقمه من خلال الشبكة، وعرضها في شاشة الجهاز، وعرض اسم المتصل ورقمه في سجل المكالمات.

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