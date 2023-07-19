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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل بشأن المعتمرين من خارج المملكة

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية قرارا ببدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر جميع المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، لموسم العمرة للعام الجديد 1445هـ.

وشددت الوزارة في بيان لها نقله - موقع اخبار 24 السعودية - على تكامل المجهودات ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات، وتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء العمرة بأيسر السبل وفق رغبات المعتمرين واحتياجاتهم.

والمحت الوزارة السعودية إلى امكانية القادمين من خارج المملكة أداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي، التقديم على طلب إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك التي تتيح اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل.

وتأتي تلك الإجراءات ضمن جهود وزارة الحج والعمرة في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

هكذا وصفت وزارة الحج والعمرة وصول ضيوف الرحمن لعرفات

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