الحج والعمرة مناسك وأسرار .. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، الإصدار التاسع والخمسين من سلسلة "رؤية" باللغة العربية، وهو كتاب : " الحج والعمرة مناسك وأسرار " من إعداد معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وهذا الكتاب يقدم خلاصةً ميسرة لأعمال الحج والعمرة تراعي ما تم من توسعات وتطوير سواء في الحرم أم في غيره من أماكن أداء النسك في ظل كثرة عدد الحجاج والمعتمرين ، كما يقدم ملخصًا شافيًا لما يفسد الحج والعمرة ولا يجبر فعله أو تركه بدم ، بحيث لو ترك الحاج منه ما يجب فعله ، أو فعل منه ما يجب تركه لفسد حجه .

ويضم مجموعة خواطر روحية حول أسرار مناسك الحج والعمرة تتضمن مفهوم التلبية وتمامها ، ومغزى رمي الجمرات ومرماه ، وقضية التسليم والتشبه بأحوال الآخرة في الحج ، والهدي والأضحية ومقاصدهما السامية، وجانبًا واسعًا من فيض مشاعر هذه المرحلة الإيمانية العظيمة المباركة .