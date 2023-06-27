هكذا وصفت وزارة الحج والعمرة وصول ضيوف الرحمن لعرفات

نشرت وزارة الحج والعمرة ،اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية عبر تويتر منشورا عن وصول ضيوف الرحمن إلى رحاب مشعر عرفات لأداء مناسك الحج.

كتبت الوزارة في منشورها : "وصلوا مشعر عرفات، تغشاهم الرحمات".

ورفعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي ،اليوم الثلاثاء، درجة الاستعداد في مشعر عرفات استعداداً لتوافد الحجاج لصعيد عرفات اليوم.

واتخذت المديرية جميع إجراءات وتدابير السلامة للحجاج والوقاية من الحوادث، والإسناد في حالات الطوارئ.

وأكدت المديرية العامة جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.

كما قام وزير الداخلية السعودي ورئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم، بزيارة مدينة مشعر منى والوقوف على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام .

وتابع إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج، وعمليات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، خلال زيارته لغرفة العمليات بالمركز واستمع إلى شرح مفصل من مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي عن مراحل تنفيذ خطط أمن الحج للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشاعر المقدسة.