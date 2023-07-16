السعودية.. تحذير هام من الحج والعمرة لضيوف الرحمن

نصحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، ضيوف الرحمن، بتفادي الجلوس على السلالم، حرصا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر منصة "تويتر": "ضيوف الرحمن، جلوسك على السلالم يؤدي إلى: إعاقة السير، وتعريضك للخطر، ويعرقل النظام".

وفي وقت سابق، اكدت وزارة الأوقاف الكويتية، ممثلةً في إدارة شؤون الحج والعمرة وبتوصيات من السلطات السعودية المعنية، على حملات الحج المعتمدة بضرورة الاستعداد المبكر لموسم الحج المقبل.

ونقلت القبس عن مصادرها أن جملة من الآليات والإجراءات سيتم اعتمادها، أبرزها الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر المقدسة في 25 فبراير المقبل.

وذكرت الوزارة أنه سيبدأ اصدار تأشيرات الحج في 1مارس، فيما سيتم اغلاق المسار الالكتروني وإغلاق إصدار التأشيرات في 29 أبريل.

ولفتت المصادر إلى أن بداية وصول أفواج الحجاج للاراضي المقدسة في 9 مايو المقبل، وبينت أن التسجيل الالكتروني عبر المنصة المخصصة سيفتح في 1 سبتمبر ولمدة شهرين.