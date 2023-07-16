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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوميو كيشيدا : السعودية شريك مهم لليابان في أمن الطاقة والتغير المناخي

صدى البلد

قال رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إن طوكيو ملتزمة بتعزيز الاستثمارات المشتركة مع السعودية، مؤكدا أن بلاده ستعمل مع السعودية على تحقيق أهداف رؤية 2030.

وأكد كيشيدا، أن الشركات اليابانية تعمل على توسيع مشاريعها في السعودية، مشيفا، أن طوكيو سنعمل مع المملكة على تعزيز قطاع الطاقة.

وتابع، زيارتي تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع السعودية، باعتبارها شريك استراتيجي مهم لليابان.

كما قال رئيس وزراء اليابان، إن طوكيو تحرص على أن تكون السعودية وجهة لنا في قطاع التعدين.

وأشار كيشيدا إلى أن اليابان ستدعم السعودية بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام يابانية، عن قيام رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا بزيارة دولة إلى السعودية والإمارات وقطر في الفترة من 16 إلى 19 يوليو. حيث أن الهدف من الزيارة بحث أسواق الطاقة وتقديم تقنيات يابانية للانتقال إلى مستوى الانبعاثات الصفرية.

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