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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدعم 3 قطاعات .. اللون الأخضر يغلب على سوق الأسهم السعودية

سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية -صورة أرشيفية

أنهى سوق الأسهم السعودية، جلسة اليوم الأحد باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه، بدعم 3 قطاعات كبرى، وسط تراجع مستوى السيولة، مقارنة بالجلسة السابقة.


وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" بارتفاع نسبته 0.07%، مضيفا 7.63 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 11,715.5 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول إلى 6.75 مليار ريال مقابل 7.7 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 275.38 مليون سهم، مقارنة بـ 410.12 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع الإعلام والترفيه الذي صعد 3.02%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.18%، وبلغت مكاسب قطاعي البنوك والطاقة 0.09%، و0.01% على التوالي.

واقتصرت الخسائر على 9 قطاعات، تصدرها قطاع الأدوية بعد هبوطه 1.73%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.53%، وهبط قطاع المواد الأساسية 0.29%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 96 سهماً بصدارة سهم "بوان" الذي صعد 6.53%، وجاء إغلاق 122 سهما باللون الأحمر، تصدرها سهم "سلامة للتأمين" بعد هبوطه 6.38%.

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وسجل سهم "الراجحي" أعلى قيمة تداول بنحو 697 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "الباحة"، بتداولات بلغت 62.6 مليون سهم.

أداء السوق الموازي

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى)، مرتفعا 0.65%، بمكاسب بلغت 150.67 نقطة، ليغلق عند مستوى 23,191.43 نقطة.

وتصدر سهم "لدن" المكاسب بعد أن قفز 20.54%، وسجل سهم "المركز الآلي" أعلى الخسائر بنسبة تراجع بلغت 8.83%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية جلسة الخميس الماضي متراجعاً 0.16%، ليعاود خسائره بعد جلستي ارتفاع، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى.

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