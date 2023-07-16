لمواجهة التغيرات المناخية.. الرئيس الكيني: نعمل لتحويل أفريقيا نحو الطاقة الخضراء

أكد وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، أن التغير المناخي أزمة وجود تهدد الانسانية جمعاء، ولكنه نعمل على التحول نحو الطاقة الخضراء والمتجددة، لمواجهة تلك التغيرات.

وقال وليام روتو، خلال كلمته التي ألقاها، خلال كلمته في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، أنه لدينا إمكانيات هائلة ومعادن، ولدينا أكبر مخزون في العالم من الأراضي القابلة للزراعة ولكن لم تزرع.

التحول للطاقة الخضراء

وتابع الرئيس الكيني: نعمل على التعاون مع أشقائنا سنعمل على التحول للطاقة الخضراء في القارة الأفريقية، مؤكدا أنه لدينا كل ما هو مطلوب للتحول نحو الطاقة الخضراء والإبتعاد عن الوقود الأحفوري.