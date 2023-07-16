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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس الكيني: أجندة 2063 مخطط لتحقيق التنمية الكاملة في قارة أفريقيا

وليام روتو، رئيس
وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا

أكد وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، أن التقدم الذي تم إحرازه من خلال التعاون بشكل غير مسبوق في كافة المجالات والتجارة والتغير المناخي، كان يعد تحول كبير لنا جميعا.

وقال وليام روتو،خلال كلمته في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، أن أجندة 2063 هي المخطط الذي ينسير عليه لتحقيق التنمية الكاملة بالقارة الأفريقية.

وتابع رئيس جمهورية كينيا، أنه نعمل على الوفاء بألتزاماتنا بأن تكون القارة الأفريقية قادرة على قيادة العالم صناعيا، لذا علينا أن نعزز جميع الإصلاحات داخل القارة الأفريقية.

 القيام بدوره الأساسي

وأشار وليام روتو إلى أنه حان الوقت لتحرير الإتحاد الأفريقي من العوائق التي تواجهه، حتى يتمكن من القيام بدوره الأساسي. 

رئيس جمهورية كينيا التغير المناخي قمة منتصف العام التنسيقية القارة الافريقية الاتحاد الافريقي

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