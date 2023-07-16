رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: نحاول تحسين الوضع الاقتصادي وفتح العديد من الأفاق

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي:" نريد أن نهنئ أنفسنا بما حققناه من الحركات التي قمنا بتفعيلها في القارة الأفريقية وذلك بالآليات المحلية وأول مثال ظهر فيما يخص أثيوبيا من خلال إدماج ورقة عمل مشتركة فيما يخص السودان".



وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال كلمته في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، :"نحاول جاهدين أن نحسن الوضع الاقتصادي ونفتح العديد من الأفاق في الاتحاد الأفريقي ونقوم بالحوكمة الاقتصادية ولدينا طريق طويل في هذا الصدد ولكن هذا سيجعلنا أكثر صمودًا لتحقيق العدالة للقارة الإفريقية".



ويلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية «النيباد».