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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

ولي عهد الكويت يؤكد على ريادة السعودية ودورها الإقليمي والدولي البارز

صدى البلد

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ريادة المملكة العربية السعودية ودورها الإقليمي والدولي البارز.


وأشاد ولي العهد بالنتائج الإيجابية للقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5، في دعم وتوحيد الرؤية المشتركة لدول المجلس، وتطوير العلاقات الثنائية مع دول آسيا الوسطى، في شتى المجالات والميادين وتعزيز التواصل بين شعوب المنطقتين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع؛ وصولا إلى ما فيه خيرهما وصالحهما المشترك.


وثمن ولي عهد الكويت - في برقية أرسلها مساء أمس /الأربعاء/ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - الجهد الكبير الذي بذلته السعودية لإنجاح القمتين، كما عبر عن أعمق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان على "حفاوة الاستقبال الأصيلة والكرم الفياض"، اللذين حظي بهما والوفد المرافق، والمعبرة عن عمق الأواصر المتينة ووشائح الأخوة الصادقة والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.


وشارك ولي عهد الكويت في القمتين الخليجية لقادتها و مع دول آسيا الوسطى C5 التي انعقدت في محافظة جدة السعودية اليوم.

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