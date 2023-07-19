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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أغسطس| الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة، لافتة إلى أن هناك تفاصيل هامة بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

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46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إن الموجة شديدة الحارة ستعود مرة أخرى، بسبب تأثير بما يعرف بالقبة الحرارية التي تسبب ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر أن البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الخميس وحتى الأحد القادم بنحو درجتين إلى 3 درجات، لتسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

وأوضحت أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أعلنت في تقرير لها تأثر الكرة الأرضية بظاهرة النينو، والتي بدأت شهر يونيو الماضي ومن المتوقع أن تستمر حتى أغسطس هذا العام، ويمتد تأثيرها لصيف 2024.

 

حالة الطقس

في السياق نفسه، أشارت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الموجة الحارة تؤثر على العديد من الدول عالميًا، موضحة أن درجة الحرارة في إسبانيا وصلت إلى 44 درجة مئوية.


 

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