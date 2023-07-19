46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقس شديد الحرارة خلال الفترة الخالية، مشيرا إلى أن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس لليوم الأربعاء.

حالة الطقس اليوم

وأضافت عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، صباح اليوم الأربعاء، أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلًا على كل الأنحاء.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأشارت عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن يشهد اليوم نشاط رياح محدودا على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة، على كافة الأنحاء، وستسجل أعلى درجة الحرارة في مصر 46 درجة مئوية، وستكون في محافظة الوداي الجديدة.

درجات الحرارة

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الادارية 39 26

6 أكتوبر 38 26

بنهـا 38 26

دمنهور 36 25

وادى النطرون 39 25

كفر الشيخ 37 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 39 25

شبين الكوم 38 26

طنطا 38 26

دمياط 35 26

بورسعيد 35 25

الإسماعيلية 40 26

السويس 39 27

العريش 36 25

رفح 35 25

رأس سدر 41 26

نخل 41 20

كاترين 37 18

الطور 38 26

طابا 38 27

شرم الشيخ 42 29

الاسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 32 25

السلوم 36 23

سيوة 41 23

رأس غارب 41 28

الغردقة 42 28

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 28

شلاتين 39 27

حلايب 37 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 40 26

بني سويف 40 27

المنيا 41 26

أسيوط 42 27

سوهاج 42 27

قنا 43 29

الأقصر 43 30

أسوان 44 30

الوادى الجديد 45 28

أبوسمبل 42 30

