16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

يبحث الألاف يوميا عن حالة الطقس ونشرة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد والتي تصل بدرجات الحرارة إلى 45 درجة على أسوان والوادي الجديد اليوم.

حالة الطقس على القاهرة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

16 درجة مرة واحدة

وتسجل محافظة الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 44 درجة اليوم ، فيما تنخفض درجات الحرارة بقيمة 16 درجة خلال ساعات الليل لتسجل 28 درجة فقط.

45 درجة مئوية

ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وموعد انتهاء الموجة الحارة.

وأضافت منار غانم خلال تصريحات تليفزيونية، أن الموجة الحارة بدأت الخميس الماضي، ومستمرة حتى الأحد المقبل، بدرجات مئوية وصلت 38 درجة في الظل مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، لتصل المحسوسة لـ41 في القاهرة الكبرى، وتصل لـ44 و45 في الصعيد.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد: الأيام المقبلة سيبلغ متوسط درجات الحرارة من 36 لـ37 عظمى المناطق الساحلية، والمحسوسة تصل لـ40 مئوية.

وعلقت منار غانم: «هدوء سرعة الرياح يشعرنا بعدم تحسن الطقس حتى في فترة الليل، بانخفاض درجة أو 2، لكن ستبقى الرطوبة في الارتفاع، وتكون ساعات ذروة ارتفاع الحرارة من الساعة 12 لـ4 عصرا

الرطوبة 90%

وترتفع نسب الرطوبة شهري يوليو وأغسطس وشهر أغسطس هو الأعلى رطوبة على الإطلاق خلال العام، لتتجاوز الرطوبة 90% بالمدن الساحلية والقاهرة 80% وهذه النسبة تزيد من الإحساس بحرارة الجو، وتأتي نسب الرطوبة العالية من تبخر المياه.

شديد الحرارة

وتابعت الأرصاد :" وتتبخر المياه الأكثر دفئا بسرعه أكبر، لذلك تكون المناطق الأكثر رطوبة بالقرب من البحر الأحمر وبالتالي تكون المدن المطلة علي البحر الأحمر الأعلى إحساسا بالحرارة خلال العام، وعندما يكون الطقس حار وجافا يمكن احتماله اكثر عندما يكون حار رطب".

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الادارية 38 25

6 اكتوبر 37 25

بنهــــا 37 25

دمنهور 35 25

وادى النطرون 37 25

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 37 25

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 37 26

دمياط 34 24

بورسعيد 35 25

الإسماعيلية 39 26

السويس 39 26

العريش 34 24

رفح 34 24

رأس سدر 39 26

نخل 40 20

كاترين 36 18

الطور 38 26

طابا 38 26

شرم الشيخ 40 29

الاسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 31 24

السلوم 34 24

سيوة 38 24

رأس غارب 40 28

الغردقة 41 28

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 28

شلاتين 39 27

حلايب 38 28

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 26

بنى سويف 38 26

المنيا 40 26

أسيوط 41 27

سوهاج 42 27

قنا 43 28

الأقصر 43 29

أسوان 44 29

الوادى الجديد 44 28

أبوسمبل 42 30