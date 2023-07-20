عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة

يبحث الألاف يوميا عن حالة الطقس ونشرة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد والتي تصل بدرجات الحرارة إلى 45 درجة على أسوان والوادي الجديد اليوم.

حالة الطقس على القاهرة 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن استمرار الموجة الحارة حتى أغسطس

أغسطس| الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

رطوبة 95% وأجواء شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد للمواطنين ..فيديو

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

ذروة الإشعاع الشمسي.. الأرصاد توجه صدمة كبيرة للمواطنين

وتابعت  هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

16 درجة مرة واحدة

وتسجل محافظة الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 44 درجة اليوم ، فيما تنخفض درجات الحرارة بقيمة 16 درجة خلال ساعات الليل لتسجل 28 درجة فقط.

45 درجة مئوية 

ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وموعد انتهاء الموجة الحارة.

وأضافت منار غانم خلال تصريحات تليفزيونية، أن الموجة الحارة بدأت الخميس الماضي، ومستمرة حتى الأحد المقبل، بدرجات مئوية وصلت 38 درجة في الظل مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، لتصل المحسوسة لـ41 في القاهرة الكبرى، وتصل لـ44 و45 في الصعيد.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد: الأيام المقبلة سيبلغ متوسط درجات الحرارة من 36 لـ37 عظمى المناطق الساحلية، والمحسوسة تصل لـ40 مئوية.

وعلقت منار غانم: «هدوء سرعة الرياح يشعرنا بعدم تحسن الطقس حتى في فترة الليل، بانخفاض درجة أو 2، لكن ستبقى الرطوبة في الارتفاع، وتكون ساعات ذروة ارتفاع الحرارة من الساعة 12 لـ4 عصرا

الرطوبة 90% 

وترتفع نسب الرطوبة شهري  يوليو وأغسطس وشهر أغسطس هو الأعلى رطوبة على الإطلاق خلال العام، لتتجاوز الرطوبة 90% بالمدن الساحلية والقاهرة 80% وهذه النسبة تزيد من الإحساس بحرارة الجو، وتأتي نسب الرطوبة العالية من تبخر المياه.

شديد الحرارة

وتابعت الأرصاد :" وتتبخر المياه الأكثر دفئا بسرعه أكبر، لذلك تكون المناطق الأكثر رطوبة بالقرب من البحر الأحمر وبالتالي تكون المدن المطلة علي البحر الأحمر الأعلى إحساسا بالحرارة خلال العام، وعندما يكون الطقس حار وجافا يمكن احتماله اكثر عندما يكون حار رطب".

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  على محافظات ومدن مصر


العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
العاصمة الادارية 38 25
6 اكتوبر 37 25
بنهــــا 37 25
دمنهور 35 25
وادى النطرون 37 25
كفر الشيخ 37 25
المنصورة 37 25
الزقازيق 38 25
شبين الكوم 37 25
طنطا 37 26
دمياط 34 24
بورسعيد 35 25
الإسماعيلية 39 26
السويس 39 26
العريش 34 24
رفح 34 24
رأس سدر 39 26
نخل 40 20
كاترين 36 18
الطور 38 26
طابا 38 26
شرم الشيخ 40 29
الاسكندرية 32 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 31 24
السلوم 34 24
سيوة 38 24
رأس غارب 40 28
الغردقة 41 28
سفاجا 41 29
مرسى علم 40 28
شلاتين 39 27
حلايب 38 28
أبو رماد 38 28
رأس حدربة 37 28
الفيوم 38 26
بنى سويف 38 26
المنيا 40 26
أسيوط 41 27
سوهاج 42 27
قنا 43 28
الأقصر 43 29
أسوان 44 29
الوادى الجديد 44 28
أبوسمبل 42 30

الأرصاد الطقس حالة الطقس بالقاهرة درجات الحرارة الأيام المقبلة درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

بيان عاجل من السويد بعد اقتحام سفارتها في العراق

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

جلسة في الأهلي لحسم انتقال الشناوي للنصر السعودي

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار

موضوعات متعلقة

متى تنتهي الموجة الحارة؟.. الأرصاد توضح

أغسطس| الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

من الخميس إلى السبت| الأرصاد تعلن عن أمر عاجل لـ المواطنين

ذروة الإشعاع الشمسي.. الأرصاد توجه صدمة كبيرة للمواطنين

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد تسجيل مدينتين درجات حرارة قياسية

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة الحر الحالية.. فيديو

ترشيحاتنا

«اشتري شبكتك الجرام نزل 700 جنيه»|هبوط قياسي بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على القرم

تحذير صادم من صندوق النقد بشأن ارتفاع الدولار عالميا

تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 20-7-2023

بـ 3500 جنيه فقط .. اشتر أفضل موبايل OPPO للفئة المتوسطة

50 ألف جنيه غرامة نقل أدوات محظور تداولها بقانون المرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

فيديو

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ