الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن استمرار الموجة الحارة حتى أغسطس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الخميس وحتى الأحد القادم بنحو درجتين إلى 3 درجات، لتسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

وأضافت أن الموجة الحارة ستعاود مرة أخرى، بسبب تأثير بما يعرف بالقبة الحرارية التي تسبب ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أعلنت في تقرير لها تأثر الكرة الأرضية بظاهرة النينو، والتي بدأت شهر يونيو الماضي ومن المتوقع أن تستمر حتى أغسطس هذا العام، ويمتد تأثيرها لصيف 2024.

44 درجة مئوية

ولفتت مدير مركز الاستشعار إلى أن الموجة الحارة تؤثر على العديد من الدول عالميًا، موضحة أن درجة الحرارة في إسبانيا وصلت إلى 44 درجة مئوية.

