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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى 45

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الكثير عن حالة الطقس اليوم حسبما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد نتيجة القبة الحرارية والتي وصلت بدرجة الحرارة العظمى على جنوب البلاد إلى 45 درجة مئوية.

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طقس شديد الحرارة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس شديد الحرارة

حالة الطقس على القاهرة

وحذرت هيئة  الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسبب الموجة الشديدة الحرارة التي يشهدها العالم، لتسجل القاهرة 40 درجة مئوية وجنوب الصعيد والوادي الجديد 45 درجة مئوية .

وبحسب ما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية ، يكون طقس اليوم حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

شبورة مائية

أما بالنسبة للظواهر الجوية، بحسب نشرة الأرصاد،  فتكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 

شبورة مائية


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة كما أعلنتها هيئة الأرصاد على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 38 26
العاصمة الادارية 39 26
6 اكتوبر 38 26
بنهــــا 38 26
دمنهور 36 25
وادى النطرون 39 25
كفر الشيخ 37 26
المنصورة 37 26
الزقازيق 39 25
شبين الكوم 38 26
طنطا 38 26
دمياط 35 26
بورسعيد 35 25
الإسماعيلية 40 26
السويس 39 27
العريش 36 25
رفح 35 25
رأس سدر 41 26
نخل 41 20
كاترين 37 18
الطور 38 26
طابا 38 27
شرم الشيخ 42 29
الاسكندرية 33 24
العلمين 32 24
مطروح 32 25
السلوم 36 23
سيوة 41 23
رأس غارب 41 28
الغردقة 42 28
سفاجا 41 29
مرسى علم 40 28
شلاتين 39 27
حلايب 37 29
أبو رماد 38 28
رأس حدربة 36 29
الفيوم 40 26
بني سويف 40 27
المنيا 41 26
أسيوط 42 27
سوهاج 42 27
قنا 43 29
الأقصر 43 30
أسوان 44 30
الوادى الجديد 45 28
أبوسمبل 42 30
 

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