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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد تسجيل مدينتين درجات حرارة قياسية

السعودية
السعودية

قال المتحدث باسم المركز السعودي للأرصاد، حسين القحطاني، اليوم الثلاثاء، إن بعض مدن المملكة سجلت اليوم الثلاثاء، درجات حرارة قياسية في هذا الصيف.

وأوضح القحطاني، أن “الأحساء تكسر حاجز المعدل بـ 51 درجة مئوية في الظل، والدمام بـ 50 درجة مئوية”.

ودعا المتحدث باسم المركز السعودي للأرصاد، الجميع إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة من 12 ظهراً إلى 3 عصراً، والحرص على اتباع إرشادات الجهات المعنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المركز السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، بارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

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وأضاف التقرير أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

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