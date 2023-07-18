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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال زيارته السعودية.. أردوغان يهدي ولي العهد السعودي سيارة تركية الصنع

صدى البلد

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإهداء سيارة تركية الصنع من طراز "توج" لولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأناضول التركية أن الرئيس أردوغان قدم سيارة باللون الأبيض لولي العهد عقب لقائهما الثنائي وترأسهما للمحادثات في قصر السلام بمدينة جدة، مشيرة إلى أن الزعيمين تفحصا السيارة لفترة في ساحة القصر.

تعاون مشترك بين البلدين

 

وبحث كل من ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي أردوغان في صباح اليوم، الجهود المبذولة في الأوضاع الدولية والأقليمية.

وقالت وكالة أنباء السعودية "واس" إن ولي العهد والرئيس التركي استعرضا خلال اللقاء الذي جرى بينهما في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

ووقع كل من بن سلمان وأردوغان مذكرة تفاهم للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا في مجال الطاقة.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن الاتفاقيات تضمنت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين تركيا والسعودية، وقع عليها رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية براق داغلي أوغلو، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

كذلك وقَّع البلَدان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصال بين دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ووزارة الإعلام بالمملكة.

كما اتفق الجانبان على خطة تنفيذية للتعاون بين وزارة الدفاع التركية ونظيرتها السعودية، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ووزارة الطاقة السعودية.

ووقّع البلدان أيضاً اتفاقية تعاون بين وزارة الدفاع السعودية وشركة "بايكار" التركية المصنعة للطائرات المسيّرة، وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة، اليوم الثلاثاء، إن "السعودية وقعت عقدين مع شركة الصناعات الدفاعية التركية بايكار، لشراء طائرات مسيرة بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية".

وأضاف الوزير بن سلمان أن البلدين وقّعا أيضاً خطة للتعاون الدفاعي، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية إن الرئيس التركي أردوغان، وولي العهد الأمير محمد، شهدا توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. 

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