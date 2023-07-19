ذروة الإشعاع الشمسي.. الأرصاد توجه صدمة كبيرة للمواطنين.. ونقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل إلغاء تصريح مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت.. وإمام عاشور في الأهلي بشكل رسمي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

ذروة الإشعاع الشمسي.. الأرصاد توجه صدمة كبيرة للمواطنين



وجه الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، صدمة كبيرة للمواطنين فيما يتعلق بحالة الطقس خلال الفترة الحالية، وسط ترقب من المواطنين حول تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بعد الموجة الحارة التي ضربت جمهورية مصر العربية في الفترة الراهنة.

نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل إلغاء تصريح مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت



كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل إلغاء تصريح تواجد مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت قائلا إن إحدى الشركات الراعية للحفل تقدمت باستخراج تصريح لمطرب الراب ترافيس سكوت مثل أي مطرب أجنبي يأتي لمصر ويستخدم التصريح بشكل طبيعي.



إمام عاشور في الأهلي بشكل رسمي.. تفاصيل

أكد الإعلامي سيد علي، أن نادي ميتلاند الدنماركي، أعلن بشكل رسمي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد موسى يقدم الشكر لرئيس الهيئة الهندسية لجهوده في سيوة



قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر للواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لجهوده في واحة سيوة.

الكارت الذكي ليس بديل لـ البطاقة التموينية



أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن الكارت الذكي ليس بديل لـ البطاقة التموينية، وأن هذا الكارت سيكون به خدمات كثيرة.



لاعب كرة قدم.. بسمة وهبة عن موهبة مصرية منسية: أنا متغاظة



أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن المواهب في عالم الرياضة المصرية متواجدة، معلقة "لازم ندور على المواهب المصرية المتواجدة خارج البلاد".



أبو العينين: زيارتي إلى سوريا كانت مكثفة بلقاءات كثيرة ومهمة

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن الشعب السوري الشقيق نكن له كل تقدير واحترام، مضيفا أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كان له صدى كبير.



محمود فوزي: قانون التحالف الوطني نافذة للتعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية

‏قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن أي نشاط الناس بتظن دائما انه منقسم إلى قطاع عام ‏وقطاع خاص ولكن هناك قطاع ثالث يسمى القطاع الأهلي.



الناموس.. مستشار الرئيس للصحة: حمى الضنك لا تنتقل من إنسان لآخر



علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على اكتشاف حالات مصابة بحمى الضنك في محافظة قنا.



حمى الضنك.. الصحة: لا يوجد فرض حجر بقنا



كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، تطورات الحالة الصحية لمصابي حمى الضنك في محافظة قنا خلال الأيام الماضية بعد ثبوت الإصابة بالمرض.



لميس الحديدي عن بيان المهن الموسيقية بشأن ترافيس سكوت: لا يليق بمصر



انتقدت الإعلامية لميس الحديدي بيان نقابة المهن الموسيقية حول حفلة مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، قائلة :" بعيد عن كلام السوشيال ميديا ميديا فوجئنا بنقابة المهن الموسيقية طلعت بيان تقول هتلغيه عشان مطالب الناس ".



أبو العينين: مبادرة السيسي بشأن الاستثمار تساهم في جذب المشروعات الأجنبية



أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستثمار ستساهم في جذب المشروعات الأجنبية.