عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل إلغاء تصريح مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل إلغاء تصريح تواجد مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت قائلا إن إحدى الشركات الراعية للحفل تقدمت باستخراج تصريح لمطرب الراب ترافيس سكوت مثل أي مطرب أجنبي يأتي لمصر ويستخدم التصريح بشكل طبيعي.

نقابة الموسيقيين: ما يفعله ترافيس سكوت لا يناسب الثقافة المصرية

وأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن لأجانب لهم ترخيص معين يتمثل في موافقة وزارة الثقافة، ووزارة القوى العاملة، ونقابة المهن الموسيقية، وإذا كان هناك أي عمل مسرحي يجب الحصول على موافقة نقابة المهن التمثيلية، وكل ذلك مشروط بموافقة الجهات الأمنية المختصة. 

وتابع المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أن المعلومات التي تم تداولها حول مطرب الراب ترافيس سكوت، وتم عرض المعلومات على النقابة، وتم البحث عن هوية المطرب، تم التعرف على ما قدمه المطرب من أفعال لا تليق مع الثقافة المصرية، "مينفعش استضيف مطرب بيشجع على اختراق الحواجز الأمنية". 

وأشار إلى أن هذا النوع من الحفلات وهذا السلوك لا يليق مع الثقافة المصرية، ولذلك نقيب الموسيقيين ووزارة الثقافة عقدوا جلسة لإصدار بيان الذي تم إعلانه أمس، مشددا على أن نقابة المهن الموسيقية ألغت تصريح الحفل التي كانت ترغب في جلب ترافيس سكوت. 

وواصل، أن النقابة مستعدة لرد كافة المستحقات المالية للشركة الراعية، "والكرة دلوقتي في ملعب الأمن حول إمكانية إقامة الحفل في مصر من عدمها". 

ترافيس سكوت مطرب الراب العالمي نقابة المهن الموسيقية تامر امين برنامج آخر النهار النهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

الموجة الأخطر | تحذيرات من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة بسبب ظاهرة مناخية

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

إعلان حرب.. بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن اعتقال بوتين

إخلاء منزلين مجاورين.. مصرع وإصابة 3 أشخاص أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار

ترشيحاتنا

علاقات سرية مع روبوتات.. تطبيق للذكاء الاصطناعي يفتح بابا خلفيا للخيانة الزوجية

أبو العينين: مخطط هدم سوريا لن يتكرر في مصر

تاج الدين: أعراض حمى الضنك بسيطة.. واتخذنا إجراءات وقائية ومقاومة للناموس

ذروة الإشعاع الشمسي.. الأرصاد توجه صدمة كبيرة للمواطنين

التحريات تكشف تفاصيل مصرع شاب فى الجيزة

سعر فولكس فاجن جولف موديل 2023 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معمولي عمل.. 10 صور أثارت الجدل لـ فيفي عبده في 2023

كان بيخوني في رمضان.. 10 صور لزوجة حسن شاكوش تثير الجدل

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

فيديو

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ