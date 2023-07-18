نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل إلغاء تصريح مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت

كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل إلغاء تصريح تواجد مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت قائلا إن إحدى الشركات الراعية للحفل تقدمت باستخراج تصريح لمطرب الراب ترافيس سكوت مثل أي مطرب أجنبي يأتي لمصر ويستخدم التصريح بشكل طبيعي.

نقابة الموسيقيين: ما يفعله ترافيس سكوت لا يناسب الثقافة المصرية

وأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن لأجانب لهم ترخيص معين يتمثل في موافقة وزارة الثقافة، ووزارة القوى العاملة، ونقابة المهن الموسيقية، وإذا كان هناك أي عمل مسرحي يجب الحصول على موافقة نقابة المهن التمثيلية، وكل ذلك مشروط بموافقة الجهات الأمنية المختصة.

وتابع المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أن المعلومات التي تم تداولها حول مطرب الراب ترافيس سكوت، وتم عرض المعلومات على النقابة، وتم البحث عن هوية المطرب، تم التعرف على ما قدمه المطرب من أفعال لا تليق مع الثقافة المصرية، "مينفعش استضيف مطرب بيشجع على اختراق الحواجز الأمنية".

وأشار إلى أن هذا النوع من الحفلات وهذا السلوك لا يليق مع الثقافة المصرية، ولذلك نقيب الموسيقيين ووزارة الثقافة عقدوا جلسة لإصدار بيان الذي تم إعلانه أمس، مشددا على أن نقابة المهن الموسيقية ألغت تصريح الحفل التي كانت ترغب في جلب ترافيس سكوت.

وواصل، أن النقابة مستعدة لرد كافة المستحقات المالية للشركة الراعية، "والكرة دلوقتي في ملعب الأمن حول إمكانية إقامة الحفل في مصر من عدمها".