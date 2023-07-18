أبو العينين: زيارتي إلى سوريا كانت مكثفة بلقاءات كثيرة ومهمة

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن الشعب السوري الشقيق نكن له كل تقدير واحترام، مضيفا أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كان له صدى كبير.



وأضاف محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشعب السوري عريق ومحترم ولا يستحق أن يعاقب من أي جهة، متابعا أن بعض الجهات الدولية غير مرحبة بعودة سوريا لجامعة الدول العربية.

وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن زيارتي إلى سوريا كانت مكثفة بلقاءات كثيرة ومهمة، والتقيت بممثلي منظمة الفاو في سوريا.

