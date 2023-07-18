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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس الحديدي عن بيان المهن الموسيقية بشأن ترافيس سكوت: لا يليق بمصر

لميس الحديدي
لميس الحديدي

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي  بيان نقابة المهن الموسيقية حول حفلة مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت،  قائلة :" بعيد عن كلام السوشيال ميديا  ميديا فوجئنا  بنقابة المهن الموسيقية طلعت بيان تقول هتلغيه عشان مطالب الناس ".

 

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وقالت لميس الحديدي في برنامجها “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" “ بيان النقابة غريب ولا يليق بمصر ولا السياحة، ومينفعش النقابة تسير خلف كلام على السوشيال ميديا”.

 

وأضافت لميس الحديدي : "  مؤدي الراب واضح أنه داخل البيت من بابه وأخذ تصريحات من الجهات الأمنية ووزارة السياحة  ماينفعش بعد كل ده  تطلع النقابة  بيان بالشكل ده  هذا أمر ليس علمياً  ولايلق بالسياحة ولا النقابة كنتوا قولوا من البداية مش عايزينه لكن نحدد حفل وبعدين نقول مش عايزينه ".

 

استطردت : " أنا معرفش  المطرب ولست من محبيه ولا كارهيه ولاأستمع لهذا النوع من الغناء  ولكن  طالما بقول أن وزارة السياحة والجهات الامنية وافقت يطلع بيان زي ده    يعتبر  إيذاء لسمعة البلد وسمعة السياحة  " .

 

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