بعد إلغاء حفل ترافيس سكوت| خبير آثار: لم يعلن أنه ماسوني

خلال الساعات الماضية، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً، كشفت فيه عن إلغاء ترخيص حفلة مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، والذى كان من المقرر إقامته فى منطقة الأهرامات يوم 28 يوليو 2023.

حدث فني

قال دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين في تصريحات خاصة لصدى البلد الحدث فني ولا يصح أن نبحث عن عقائده واهتماماته، فإذا بحثنا في كل عقائد الناس لن نصل إلى شئ، وبالتالي كان يجب التعامل معه إنه حدث فني أقيم في منطقة أثرية والفكر الجديد هو ان نستثمر المناطق الأثرية، وهذه ليست أول حفلة تقام في منطقة الأهرامات.

دعايا ضخمة لمصر

وأستطرد متابعًا ترافيس سكوت يدعو أو لا يدعو هي ليست مشكلتنا فهذا شأنه، والذي يقوم بدفع ٦ آلاف لتذكرة له في مصر يستطيع ان يدفعها في آي مكان، وكان يجب أن نضع الحدث في إطاره أنه فني سياحي يروج للسياحة في مصر، وكان قد بيع الكثير من التذاكر في وقت إعلان الحفلة فكانت ستنتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا وستتناقلها وكالات الأنباء واذا صرفت الدولة مليارات لم تكن ستحقق شهرة مثل تلك الشهرة التي كانت ستقدمها الحفلة وكانت ستشجع العديد من الفنانيين للقدوم.

وأضاف شاكر متابعًا بعد إلغاء ترخيص الحفلة ستفكر الكثير من الشركات قبل إقامة الحفلات في مصر لإننا نبحث في ايدلوجيات البشر، وحين ذكر العديد حفلته التي توفي العديد من الشباب فيها فكان ذلك بسبب سوء تنظيم الحفل و كثرة العدد ولكننا نمتلك مكان مفتوح وكبير يسع العديد من الحضور.

الماسونية فكر دولي

وأنهى حديثه متابعا ترافيس سكوت لم يعلن إنه ماسوني واذا أعلن فهو حر ما لم يضر ثم ان الماسونية هو فكر دولي يمكن ان يقتنع بها العديد من البشر.