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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل ترافيس سكوت.. قرار عاجل من نقابة المهن الموسيقية

صدى البلد

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا  بشأن الحفل المزمع إقامته يوم ٢٠٢٣/٧/٢٨ بمنطقة الأهرامات بالجيزة لمؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت .


‎تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها  الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثله في جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية والساده وزارة القوي العاملة علي ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة علي رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات وذلك ضماناً وحماية ًلجموع الجماهير.

كوارث سابقة ..دعوات لإلغاء حفل ترافيس سكوت بالأهرامات

أول رد من نقابة الموسيقيين بشأن إقامة حفل ترافيس سكوت في مصر.. فيديو

ومما لاشك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة قد رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا انها قد حددت شروطاً وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري.  

‎وحيث ان النقابة العامة من نسيج  هذا الوطن الحبيب تعمل علي استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع اراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا ومعلومات موثقه عن طقوس غريبه لنجم هذا الحفل يقدمها اثناء فقرته وتسخير ادواته من أجل إقامة طقوس تتنافي مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة.

‎لذلك قرر النقيب العام ومجلس الإدارة  إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع  من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري.

 

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