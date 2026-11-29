حققت أوزبكستان تحت قيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف إنجازات هامة في السنوات الماضية تتعلق بحقوق الإنسان وتوفير فرص عمل ملائمة و دعم الحصول على التقنيات الرقمية وتعزيز استقلالية القضاء ونزاهة العدالة.



واعتبر الدستور المعدل لأوزبكستان الذي تم الموافقة عليه في ابريل عام 2023 خطوةً مهمةً نحو ترسيخ مبادئ "الدولة الاجتماعية"، حيث تُعد كرامة الإنسان، والحق في العمل اللائق، والقدرة على إعالة الأسرة، ركائز أساسية لهذه الإصلاحات.

وذكر تقرير لسفارة أوزبكستان بالقاهرة، اليوم /الأحد/، أن الدستور ضم مواد أقرت بحق العمل اللائق وحرية اختيار المهنة وضمان توظيف المواطنين، وحمايتهم من البطالة، والحد من الفقر، مضيفا أن معدل الفقر قد انخفض من 8ر5 في المائة إلى 6ر3 في التسعة الأشهر الأولي من عام 2026، بينما حصل 824 ألف مواطن وظائف دائمة.

كما تم تقنين أوضاع 980 ألف حالة عمل غير رسمي، بينما وفرت الحكومة التدريب المهني لنحو 400ر96 ألف شخص.

وأكد التقرير، أن الحكومة الأوزبكية عملت على تحسين النظام الذي يحكم هجرة العمالة إلى الخارج كأحد أولوياتها، ويشمل ذلك تطوير آليات للتدريب اللغوي والمهني الموجه، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الدولية، وتوسيع فرص التوظيف المنظم في الخارج، وتعزيز الضمانات القانونية والاجتماعية للعمال المهاجرين.. مشيرا إلى أن نحو 200ر171 ألف مواطن حصلوا على فرص عمل بالخارج بمساعدة وكالة الهجرة الأوزبكية، بينما شارك نحو 300ر33 ألف مواطن أوزبكي في برامج التدريب اللغوي والمهني.

وأفاد بأن التطور السريع للتقنيات الرقمية تسهم في إحداث تحول جذري في طرق تفاعل الأفراد داخل المجتمع وممارستهم لحقوقهم ومصالحهم المشروعة، وقد اكتسب الوصول إلى الإنترنت أهمية اجتماعية وقانونية خاصة مع تزايد ارتباط مجالات التعليم، وريادة الأعمال، والوصول إلى الخدمات العامة، والمشاركة في الحياة العامة بالبيئة الرقمية.

وأوضح أن بيانات وزارة التقنيات الرقمية، أفادت بأن تغطية الاتصالات المتنقلة بلغت 5ر99 في المائة من المناطق المأهولة بالسكان، بينما تغطي البنية التحتية للألياف الضوئية1ر98 في المائة منها، وتشير بيانات اللجنة الوطنية للإحصاء إلى أن نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت ارتفعت من 6ر76 في المائة عام 2021 إلى 2ر94 في المائة عام 2025.

وأضاف أن أكثر من مليون أوزبكي حصلوا علي دورات تدريبية في مجال التكنولوجيا وشهادات معتمدة في إطار مشروع مبرمج أوزبكي؛ وقد أطلقت الحكومة الأوزبكية في نوفمبر 2025 برنامج "خمسة ملايين رائد في الذكاء الاصطناعي" بهدف تعزيز المهارات الرقمية وتنمية رأس المال البشري بشكل أكبر.

وأكد التقرير، أن استقلالية القضاء، وحماية حقوق الإنسان من خلال المحاكم، والوصول الفعال إلى العدالة تعد من الركائز الأساسية للدولة الديمقراطية التي تقوم على سيادة القانون وترتبط فعالية القضاء المدني، على وجه الخصوص، ارتباطاً مباشراً باستعادة الحقوق المنتهكة للأفراد والكيانات القانونية، وحماية مصالحهم -سواء كانت مادية أو غير مادية- وضمان سيادة القانون في المجتمع.

وأوضح أنه تم الموافقة على عدد من الوثائق القانونية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال القضاء في أوزبكستان من بينها "استراتيجية تنمية أوزبكستان الجديدة " و"استراتيجية أوزبكستان الجديدة – 2030 " واستراتيجية "عدالة نزيهة -2030" بجانب عدد من المراسيم الرئاسية بهدف الارتقاء بالاصلاحات القضائية لتصل إلى المعايير الدولية.

ولفت التقرير إلى أن التحولات واسعة النطاق، التي يجري تنفيذها في إطار استراتيجية "عدالة نزيهة – 2030"، تسهم في تحويل السلطة القضائية في أوزبكستان إلى حصنٍ حقيقي للعدالة، حيث إن تعزيز الضمانات الدستورية، وإدخال آليات إجرائية حديثة في الدعاوى المدنية، وتحسين الممارسات القضائية على مستوى المناطق، والتوسع في استخدام التقنيات الرقمية؛ كلها عوامل تصبّ في اتجاه استعادة حقوق المواطنين المنتهكة بشكلٍ فعّال وفي الوقت المناسب.