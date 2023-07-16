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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كوارث سابقة ..دعوات لإلغاء حفل ترافيس سكوت بالأهرامات

صدى البلد

كشف المحامي عمرو عبد السلام، صاحب دعوى إلغاء حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت المتوقع إقامته في الأهرامات، الأسباب التي دفعته إلى رفع هذه الدعوى، متوقعا إلغاء هذا الحفل استجابة لصوت العقل ومنعًا لحدوث كارثة محتملة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مغنى الراب الأمريكي تابع لحركة الماسونية العالمية وأحد عبدة الشياطين.

ولفت إلى أن آخر حفل لترافيس سكوت أقيم في 2021 تم تصنيفه من الصحافة العالمية بأنه أكثر حفل دموي لحدوث مجزرة راح ضحيتها 10 قتلى ومئات المصابين.

وأكد المحامي عمرو عبد السلام، صاحب دعوى إلغاء حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت، أن الحضور أثناء مقتل الضحايا صاحوا وطلبوا من سكوت التوقف عن الغناء رفض معللا بضياع حياته لو توقف.

وشدد على أن مصر بلد الأزهر والكنائس لا يمكن أن تسمح بقيام الحفل الذي يحتوي على طقوس شيطانية وماسونية ويتوقع فيه حدوث كارثة.

واختتم المحامي عمرو عبد السلام، صاحب دعوى إلغاء حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت، أن حضور الحفل قد يتعرضوا لأذى، مضيفا أن حفلات فنان الراب الأمريكي ترافيس سكوت يحدث فيها أعمال منافية للآداب.

الإعلامية عزة مصطفى برنامج صالة التحرير الصحافة العالمية الراب الأمريكي ترافيس سكوت

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