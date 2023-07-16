أول رد من نقابة الموسيقيين بشأن إقامة حفل ترافيس سكوت في مصر.. فيديو

كشف المحامي عمرو عبدالسلام، تفاصيل تقدمه بدعوى قضائية ضد نقابة الموسيقيين لإلغاء حفل ترافيس سكوت بالأهرامات.

وقال المحامي عمرو عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "بمجرد الإعلان عن حفلة هذا المغني المجتمع المصري بكل طوائفة أعلنوا رفضهم التام والقاطع لاستقبال هذا المطرب على الأراضي المصرية".

وأضاف المحامي عمرو عبدالسلام،: "حفلات ترافيس سكوت معروف عنها أنها تمارس فيها الطقوس الماسونية"، موضحا: "مصر بتاريخها لا يجب أن تسمح بإقامة حفل لترافيس سكوت على أرضها".

وأشار المحامي عمرو عبدالسلام،: "الحفل الأخير لهذا الفنان والذي أقيم في أمريكا عام 2021 شهد مجزرة بشرية راح ضحيتها ما لا يقل من 10 قتلى ومئات المصابين".

وفي ذات السياق، رد رد محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، قائلا: "الموافقة على الحفل منوطة بالجهات الأمنية، ومجرد الأجانب ما يقدموا على حفل في مصر الجهة الأمنية المختصة هي التي ترى إقامة الحفل من عدمه".

وتابع: "النقابة تعتمد على موافقة الأجهزة الأمنية المختصة، ولا نعتمد على أجهزة التواصل الاجتماعي"، مؤكدا: "حتى الآن لم يتقدم أحد بطلب لإقامة حفل لترافيس سكوت.. وفي حالة إذا تقدم أحد بطلب يتم الإحالة للجهات الأمنية المختصة".

