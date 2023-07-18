نشره رغم تحذير الكثيرين.. تعرف على تفاصيل كتاب أدولف هتلر

يصادف اليوم، الثلاثاء، ذكرى نشر أدولف هتلر كتابه “كفاحي”، حيث نشر المجلد الأول من الكتاب فى 18 يوليو من عام 1925م، رغم تحذير الكثيرين من نشره.

كتاب “كفاحي”

هو كتاب لأدولف هتلر، جمع بين عناصر السيرة الذاتية والشرح التفصيلى لنظريات هتلر النازية.

ونشر المجلد الأول عام 1925 والمجلد الثانى عام 1926م، وقام بتحريره برنارد شتمبفل الذى قتل ليلة السكاكين الطويلة.

كتب هتلر معظم الجزء الأول من الكتاب أثناء حبسه فى سجن لاندسبرج بعد فشل انقلاب فى ميونيخ عام 1923، وبعد إطلاق سراحه كتب الجزء الثانى فى استراحته الجبلية قرب بيرشتسجادن، وحظره الحلفاء بعد الانتصار عليه فى الحرب العالمية الثانية.

عنوان الكتاب الأصلي

كان عنوانه الأصلى هو "أربع سنوات ونصف من الكفاح ضد الأكاذيب والغباء والجبن"، ونصحه ناشر الكتاب، ماكس أمان، بتلخيصه إلى "كفاحى" فقط.

مبيعات الكتاب

بيعت منه حوالي مائتين وأربعين ألف نسخة ما بين عامي 1925 و1934م، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت قد بيعت أو وزعت حوالى عشرة ملايين نسخة تقريبا.

ترجمة الكتاب

ترجم كتاب “كفاحى” إلى 18 لغة.