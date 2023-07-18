ذكرى وفاة سيد كريم عمدة المعماريين.. صمم معظم العواصم والمدن العربية

يصادف في مثل هذا اليوم 18 يوليو 2005، وفاة مهندس سيد كريم عمدة المعماريين وإيمحوتب القرن العشرين، سيد كريم مهندس معماري ومخطط عمراني شهير وله إسهامات عديدة في مجالات العمارة وتخطيط المدن وتنمية الثقافة المصرية والعربية ويعتبر اهم رواد العمارة المصرية في القرن العشرين.

سيد كريم

ولد سيد كريم في قرية ميت بره –قويسنا - المنوفية في 16 فبراير 1911 لوالده الوزير المهندس فهمى كريم، تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة في عام 1933 وكان ترتيبه الأول على قسم العمارة ، و أرسل في بعثة دراسية إلى زيورخ وحصل من جامعتها على الماجستير والدكتوراه في تخطيط المدن ، وقد عمل الدكتور كريم كأستاذ مساعد في كلية الهندسة بجامعة القاهرة من عام 1938 إلى 1951 ..

كان حلم الشاب سيد كريم دراسة الهندسة الميكانيكية في حين أراد والده أن يدرس العمارة و أنتصرت أرادة الأب ليصبح هذا الشاب من أعظم معماري العالم وخبير تخطيط المدن في اليونسكو ورائد فن العمارة الحديثة في الشرق الأوسط.

صمم سيد كريم معظم العواصم والمدن العربية فقد قام بتخطيط أكثر من ‏12‏ مدينة عربية منها بغداد الجديدة ودمشق الجديدة وجدة والرياض ومكة وأبوظبي وطنجة المغربية إلي جانب مدن القاهرة الكبرى كمدينة نصر ، كما صمم مدينة الغردقة وساحل البحر الأحمر السياحي في مصر‏ ، وشيد أيضا العديد من المباني التاريخية حيث ساهم في تجديد ميدان التحرير وفندق هيلتون ومتحف الحضارة ومبنى جامعة الدول العربية‏ ، كما صمم مباني المؤسسات الصحفية الشهيرة كأخبار اليوم وروز اليوسف والمصري ..

قدم الدكتور سيد كريم أبحاثاً جادة في مجال التاريخ والآثار ، وكشف العديد من ألغاز الحضارة الفرعونية ، ومن بين ما أسهم الدكتور سيد كريم في تفسيره أن الفراعنة قد تمكنوا من إلغاء الجاذبية الأرضية عند رفع الأحجار التي استخدمت في بناء الأهرامات وتحريكها لمسافات طويلة ، وذلك عن طريق توجيه ذبذبات صوتية خاصة وشحنات كهروستاتيكية لتسهيل عملية رفعها.

أنشأ سيد كريم أول مكتب استشاري للعمارة والتخطيط في مصر ، كما أنه أول مصري يتم تعينه في الأمم المتحدة كمستشار لتخطيط المدن في الخمسينيات ، وهو صاحب أول مجلة متخصصة للعمارة والفنون في مصر في عام 1939، كما انه أول من أدخل عمارة الأدوار العالية إلى مصر.

أول عمارات سكنية متعددة الطوابق

وفي القاهرة الكبرى أقام سيد أول عمارات سكنية متعددة الطوابق في مختلف الأحياء السكنية مثل برج الزمالك وعمارة سينما ريفولى وعمارة أوزوينان وسينما مترو بشارع سليمان باشا وعمارة الإيموبيليا وشركة أسكندرية للتأمين بشارع قصر النيل وعمارات شبرد والشمس بكورنيش النيل وعمارات ميدان الفكلى وغيرها ، كما وضع في برنامج تخطيط القاهرة الكبرى أقامة أماكن أنتظار السيارات أسفل العمارات بالاضافة إلى الجراجات المتعددة الطوابق بجانب أماكن أنتظار السيارات أسفل الميادين الرئيسية وقد تم وضع تصميمات كل منها مع مشروعي مترو الأنفاق والمونوريل ( القطار الطائر ) عام 1950 ولم يرَ بعضها النور إلا بعد مرور ما يقرب من نصف قرن مع تنفيذ الكبارى العلوية وكبارى النيل.

وفي مجال المستشفيات والصحة العامة قام كريم بتصميم مبانى المستشفيات الرئيسية العامة في عواصم الدول العربية ومن بينها المستشفى العام بمدينة الكويت ومستشفى الرياض بجانب العديد من وحدات الصحة والعلاج المختلفة الطابع والأحجام ، ومن المستشفيات النموذجية التي تم تنفيذها في جمهورية مصر العربية مستشفى أسيوط الجامعى.

المسارح ودور السينما

أما في مجال المسارح ودور السينما فقد أشتمل تخطيط المدن التي قام سيد بتنفيذها في العالم العربي على أنشاء أول دور للسينما والمسرح من بينها :

- جميـع دور السينما والمسرح بمدينة الكويت 1952

- دور السينمـا والمسرح بمدينة عمان 3 دور 1954

- دار السينمـــــا بمــدينـــة نابـلس بفلسطــــين 1957

وفي جمهورية مصر العربية :

- سينما أوبرا – ريفولى – مترو – قصر النيل بالاضافة إلى مجموعة من دور السينما في بعض المحافظات.

حصل كريم على العديد من الأوسمة وشهادات التقدير من بلجيكا وسويسرا ومعظم الدول العربية ، وقد أصدر موسوعة « لغز الحضارة المصرية » الشهيرة التي تقع في ثلاثين جزءا ..

وفاته

رحل سيد كريم عن دنيانا في الثامن عشر من يوليو عام 2005 عن عمر يناهز أربعة وتسعين عاما.