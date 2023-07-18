محاضرات وأمسيات شعرية في احتفالات ثقافة الدقهلية بذكرى ثورة 23 يوليو

نظم فرع ثقافة الدقهلية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو، التي تخصص لها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برنامجا احتفاليا يقدم لرواد مواقعها بالمحافظات لإلقاء الضوء على الثورة والإنجازات التي حققتها.

ضمن الفعاليات عقد بيت ثقافة أجا محاضرة بعنوان "ذكرى ثورة ٢٣ يوليو غيرت وجه التاريخ" تحدث خلالها الشاعر حسن مأمون عن ثورة ٢٣ يوليو وما أحدثته من تغييرات كبيرة في المجتمع المصري، وكيف كانت منطلقا لكل الثورات وحركات التحرر الإقليمية والعالمية وحققت نجاحات غير مسبوقة.

وفي السياق أقامت مكتبة كفر غنام الثقافية محاضرة بعنوان "ذكرى ثورة ٢٣ يوليو" بمركز شباب كفر غنام، تحدثت بها إيمان عبد الله موضحة مبادئ الثورة والعلاقة الراسخة بين الشعب المصري وقواته المسلحة، وما حققته من تغييرات جذرية في جميع المجالات.

هذا وتضمنت فعاليات برنامج الفرع برئاسة عمرو فرج، عددا من الأمسيات الشعرية، حيث عقد نادي الأدب ببيت ثقافة أجا أمسية شارك فيها الشعراء محمد البيه قصيدة "الزحمة"، أيمن الناقر "مشاعر عربية"، أحمد الشرقاوي "كلمات في الحب"، مصطفى الششتاوي "صاحبتك العمر"، أحمد ناصف "أجمل صحبة"، الزاهد الديب "يا خير فجر"، عبد الرحمن فرج "ليه تحزن"، طلعت مسلم "واعدة بالعشق"، إسلام نبيل "لا تأتي غدا"، إبراهيم شبل "احتواء"، حسن مأمون " شيخ الأزمنة البلهاء".

وفي قصر ثقافة نعمان عاشور بميت غمر أقيمت أمسية شعرية احتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، أدارها الشاعر محمد سلام رئيس نادي الأدب، وشهدت قصائد لإيهاب علي "الليل وآخره"، محمد علي "الروح"، بشري الورداني "إشعار آخر"، وتخلل الأمسية فقرة فنية وعزف مقطوعة موسيقية للموسيقار أحمد عبد الحي وفقرة غناء للفنان ممدوح عبد العزيز.