عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محاضرات وأمسيات شعرية في احتفالات ثقافة الدقهلية بذكرى ثورة 23 يوليو

صدى البلد

نظم فرع ثقافة الدقهلية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو، التي تخصص لها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برنامجا احتفاليا يقدم لرواد مواقعها بالمحافظات لإلقاء الضوء على الثورة والإنجازات التي حققتها.

ضمن الفعاليات عقد بيت ثقافة أجا محاضرة بعنوان "ذكرى ثورة ٢٣ يوليو غيرت وجه التاريخ" تحدث خلالها الشاعر حسن مأمون عن ثورة ٢٣ يوليو وما أحدثته من تغييرات كبيرة في المجتمع المصري، وكيف كانت منطلقا لكل الثورات وحركات التحرر الإقليمية والعالمية وحققت نجاحات غير مسبوقة.

txt

"الثعبان يبتلع الشمس" يواصل عروضه على مسرح 23 يوليو بحضور لجنة التحكيم

txt

إطلاق موقع «شهرزاد» نهاية يوليو.. وزين العابدين خيري رئيسا للتحرير

وفي السياق أقامت مكتبة كفر غنام الثقافية محاضرة بعنوان "ذكرى ثورة ٢٣ يوليو" بمركز شباب كفر غنام، تحدثت بها إيمان عبد الله موضحة مبادئ الثورة والعلاقة الراسخة بين الشعب المصري وقواته المسلحة، وما حققته من تغييرات جذرية في جميع المجالات.

هذا وتضمنت فعاليات برنامج الفرع برئاسة عمرو فرج، عددا من الأمسيات الشعرية، حيث عقد نادي الأدب ببيت ثقافة أجا أمسية شارك فيها الشعراء محمد البيه قصيدة "الزحمة"، أيمن الناقر "مشاعر عربية"، أحمد الشرقاوي "كلمات في الحب"، مصطفى الششتاوي "صاحبتك العمر"، أحمد ناصف "أجمل صحبة"، الزاهد الديب "يا خير فجر"، عبد الرحمن فرج "ليه تحزن"، طلعت مسلم "واعدة بالعشق"، إسلام نبيل "لا تأتي غدا"، إبراهيم شبل "احتواء"، حسن مأمون " شيخ الأزمنة البلهاء".

وفي قصر ثقافة نعمان عاشور بميت غمر أقيمت أمسية شعرية احتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، أدارها الشاعر محمد سلام رئيس نادي الأدب، وشهدت قصائد لإيهاب علي "الليل وآخره"، محمد علي "الروح"، بشري الورداني "إشعار آخر"، وتخلل الأمسية فقرة فنية وعزف مقطوعة موسيقية للموسيقار أحمد عبد الحي وفقرة غناء للفنان ممدوح عبد العزيز.

ثقافة ٢٣ يوليو 23 يوليو الهيئة العامة لقصور الثقافة الشعب المصري الفعاليات الثقافية امسيات شعرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

تفادي أخطاء البدري.. نصائح ذهبية من سيد معوض لمارسيل كولر مع الأهلي

بعد مولودته الجديدة.. تعرف على عدد أبناء أحمد سعد

فيلم جديد.. مهيب عبد الهادي يعلق على الأزمة بين الزمالك وإنبي

ترشيحاتنا

تريزيجيه يشارك صورا له من أمام الكعبة بعد أداء العمرة

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

مصادر: استئناف الحركة الجوية بمطارات كردستان العراق بعد نشاط طائرات مسيرة

مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي حول البلاد إلى مقبرة تحمل اسمه

رضا عبد العال: الزمالك رفض عودة إمام عاشور.. والأهلي لم يحسم الصفقة

«غلق مركز تجميع البلازما» عقوبة الحصول على التبرع بالدم بمقابل طبقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ