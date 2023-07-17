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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إطلاق موقع «شهرزاد» نهاية يوليو.. وزين العابدين خيري رئيسا للتحرير

صدى البلد

برئاسة تحرير الكاتب الصحفي زين العابدين خيري، ينطلق الموقع الإلكتروني الثقافي الجديد «شهرزاد»، نهاية شهر يوليو الجاري. وهو عبارة عن مبادرة سردية تسعى لإثراء المحتوى الرقمي العربي بما يضيف إليه من صنوف المعرفة المختلفة، كالفن والأدب والتاريخ والفلسفة والعلوم وغيرها من مفردات الثقافة والحياة، بفلسفة وأسلوب خاصين، حيث يُقدم المحتوى مقروءا ومسموعا، ومرئيا في مرحلة تالية.

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محتوى شهرزاد


يساهم في صناعة محتوى «شهرزاد» عدد من أبرز الكتاب والأدباء والأكاديميين المصريين والعرب، سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعا في الأيام القادمة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمبادرة.
مبادرة «شهرزاد» يطلقها ثلاثة من المهتمين بصناعة المحتوى العربي، وهم: منال أمين، رئيس مجلس الإدارة، وهي رائدة أعمال مصرية، تعد من رواد صناعة المحتوى العربي حيث بدأت في هذا المجال منذ التسعينيات وحتى اليوم، حين كانت صناعة وليدة حينها، وكانت طوال هذه الفترة شريكا لا غنى عنه لكبريات الشركات العالمية في هذا المجال. والشريك الثاني هو أحمد صلاح الدين، المدير الإبداعي والتنفيذي، وهو كاتب ومترجم وباحث مصري في مجال اللسانيات والأدب، وله خبرة كبيرة في مجال الترجمة وصناعة المحتوى. والشريك الثالث للمبادرة مي عبد الوهاب، مدير تطوير الأعمال، وهي صاحبة إسهامات عديدة في مجال صناعة المحتوى العربي، لا تقتصر على إنجاز المشروعات فحسب، وإنما تمتد إلى الجهد البحثي المعني بتطوير صناعة المحتوى العربي.
يذكر أن زين العابدين خيري، هو كاتب صحفي وناقد فني مصري، تخرج في كلية الإعلام عام 1995، ويعمل صحفيا في مؤسسة الأهرام منذ 1996. ويشغل حاليا منصب نائب رئيس تحرير مجلة علاء الدين، والمشرف العام على تحرير مجلة البيت بمؤسسة الأهرام، وبجانب عمله الصحفي يعمل كسيناريست وناقد فني وكاتب لقصص الأطفال، وهو عضو مجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين.

شهرزاد المحتوى الرقمي العربي صناعة المحتوى صلاح الدين الكاتب الصحفي زين العابدين خيري

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