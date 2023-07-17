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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفالًا بمئويته.. بريطاني يقيم أضخم متاهة على شكل الملك توت عنخ آمون

صدى البلد

احتفل المزارع الإنجليزي توم بيرسي بذكرى مرور 100 عامًا على اكتشاف قبر الملك توت عنخ آمون بطريقة مبتكرة، وذلك من خلال نحت متاهة كبيرة على هيئة صورة الملك المصري في حقل الذرة.

متاهة توت عنخ آمون 

وصنع توم بيرسي، متاهة عملاقة داخل حقله الزراعي، شق خلالها نحو 5 كيلومترات لرسم الطريق، على مساحة 15 فداناً، في حقل به مليون نبتة ذرة، ليرسم وجه توت عنخ آمون. رسم بيرسي وجه الملك الفرعوني في لوحة عرضها 100 متر، ووصفت صحيفة «ديلي ميل»، اللوحة بأنها أكبر حجماً من قاعة ألبرت الملكية في لندن، وحفر عبارة «متاهة يورك» فوق اللوحة، التي قد تكون أكبر متاهة في أوروبا، وضمن الأضخم في العالم.

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وتم الكشف عن الصورة الضخمة في حقل الذرة، خلال حفل افتتاح المتاهة الجديدة، بحضور عدد من المهتمين بالآثار المصرية القديمة، بحضور حفيد اللورد كارنارفون، الذي كان أول من دخل إلى غرفة دفن توت عنخ آمون في عام 1923، مع عالم المصريات، هوارد كارتر.

 

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