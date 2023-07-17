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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الثعبان يبتلع الشمس" يواصل عروضه على مسرح 23 يوليو بحضور لجنة التحكيم

صدى البلد

واصلت فرقة  أطفال مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، مساء أمس الأحد، تقديم العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس"، وذلك ضمن عروض مسرح الطفل التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة الغربية، والمقرر عرضه بداية من يوم 15 يوليو الجاري، وحتى غدا الثلاثاء، الموافق 18 من نفس الشهر.

 

تدور أحداث العرض المسرحي الذي يقدم على خشبة مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى حول العالم الافتراضي الذي يعيش به سكان العالم، وكيف تحولوا من بشر إلى مجموعة من الروبوتات، حيث أصبحت الآلات تسيطر على كافة مجالات الحياة، في ذات الوقت الذي يحاول فيه "أبوفيس" في تنفيذ خطته للسيطرة على العالم من خلال إطلاق فيروس خفي داخل لعبة.

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يقوم بتجسيد الشخصيات على المسرح: سلمى كريم، باترك نصر الله، أحمد عبد السلام، مهند سركيس، آلاء مرسي، بسمة جمال، ودنيا ناجي، تأليف هالة مصطفى، أغاني وأشعار مجدي الحمزاوي، ألحان حسام الشريف، غناء بسنت شميس وعبد الرحمن صقر، ومروان أحمد، ديكور حسين راشد، استعراضات خالد النموري، مخرج منفذ عبد العزيز خفاجي وأحمد عبد السلام، ومن إخراج إبراهيم الطنطاوي.

 

شهد العرض حضور لجنة تحكيم الأعمال المسرحية المكونة من المخرج حمدي حسين، والكاتب الناقد صلاح فرغلي، ومهندسة الديكور نهاد السيد، وريهام عبد الحميد منسقة اللجان، هذا وجدير بالذكر أن العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس" من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

عرض مسرحى 23 يوليو الإجازة الصيفية الهيئة العامة لقصور الثقافة الثعبان يبتلع الشمس الدكتورة حنان موسى

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