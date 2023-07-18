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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأربعاء.. عرض فيلم "عبده داغر" بمركز الثقافة السينمائية

صدى البلد

يقيم مركز الثقافة السينمائية  ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني   الأربعاء القادم ١٩يوليو أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم التسجيلى "عبده داغر" للمخرج والمصور الفنان "وحيد مخيمر"، 

والذي يدور حول حياة وألحان وموسيقى عبده داغر، يعقب العرض لقاء مفتوح مع الجمهور للحديث عن حياته التي بدأت من الحارة المصرية، وكيف أنه حفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى، حتى أصبح من أهم العازفين فى العالم، 
 

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جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة  السينمائية وذلك الأربعاء الموافق ١٩يوليو  في تمام الساعة ٧ مساء  بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجميع.

الثقافة السينمائية الحارة المصرية الفيلم التسجيلي المركز القومي للسينما ثوره 23 يوليو حفظ القرآن الكريم

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