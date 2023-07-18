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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمى الضنك.. الصحة: لا يوجد فرض حجر بقنا

وزير الصحة
وزير الصحة

كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، تطورات الحالة الصحية لمصابي حمى الضنك في محافظة قنا خلال الأيام الماضية.بعد ثبوت  الاصابة بالمرض.

 

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وقال عمرو قنديل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :"   وفقاً للشفافية والافصاح  والفحوصات العلمية بعد دراسة الاعراض الاكلينيكة والفحوصات المعملية للعينات المسحوبة من المصابين وثبوت وجود الاجسام المضادة للمرض  وكذا  والفحص الحشري للبعوض واليرقات  ثبت أن المصابين  هم مصابين بفيروس حمى الضنك ".

 

وتابع  عمرو قنديل:" الضنك  هو مرض فيروسي ينقل عن طريق البعوض وتحديداً   البعوضة المصرية المسماه  " الزاعجة ".

 

ووجه رسالة للمواطنين : " مفيش داعي لإثارة الذعر والبلبلة بسبب حمى الضنك لأنها بسيطة، واطمنوا والمرض غير معدي كما هو متداول على " السوشيا ميديا  " ولاصحة للقيام بحجر صحي   ".

 

لافتاً إى  أن الفترة العلاجية للأعراض تحتاج إلى أسبوع على أقصى تقدير، ونوّه على المواطنين بتغطية المياه في المنازل والتخلص منها يوميا حتى لو كانت في أطباق الطعام، لأن الأعراض المرضية تنتشر بواسطة البعوض.

 

واختتم «قنديل» قائلا:" يتم رش المبيدات  للتخلص من البعوض ومنع انتشاره، مؤكدًا أن الخطر في المياه الراكدة وليس الجارية في المصارف والمجاري المائية".

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