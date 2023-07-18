أشرف عقبة: آلام في العضلات وطفح جلدي من أعراض حمى الضنك

كشف الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، تفاصيل جديدة بشأن حمى الضنك والتي انتشرت في إحدى قرى محافظة قنا مؤخرا.



وقال أشرف عقبة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن معظم حالات هذا المرض بسيطة، مضيفا أن آلام في العضلات وطفح جلدي أحد أعراض حمى الضنك، متابعا أن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بحمى الضنك.



وتابع الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، أن الحالات الحرجة للمرضى تكون من المصابين بفصائل حمى الضنك ويصاب بفصيلة أخرى، لافتا إلى أن فيروس حمى الضنك يظهر في غير الأماكن المخصصة له بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف أشرف عقبة، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك 4 فصائل من حمى الضنك، وتتشابه جميعها في الأعراض، موضحًا أن أعراض حمى الضنك تتمثل في «آلام في العضلات، وطفح في الجلد، ارتفاع في درجات الحرارة».

وأوضح أن أعراض حمى الضنك تتشابه كثيرا مع أعراض الأنفلونزا ونزلات البرد، منوهًا إلى أن العدوى لا تنتقل عن طريق البشر من خلال التلامس بل من خلال البعوض.