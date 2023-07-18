ماهر الجارحي: 99% من حالات الإصابة بحمى الضنك بسيطة والنظافة أهم طرق الوقاية.. فيديو

قال الدكتور ماهر الجارحي ، نائب مدير مستشفى الحميات بامبابة ، إن " حمى الضنك " تعد عدوى فيروسية لا تنتقل من انسان إلى أنسان ، وانما تنتقل من البعوض إلى الأنسان .

وكشف " الجارحي " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن أعراض " حمى الضنك " تتمثل في الشعور بالصداع الشديد ، وارتفاع شديد في درجات الحرارة تصل إلى أربعين درجة و 39 درجة ونصف ، وألام حادة بالعين ، وألام حادة في المفاصل ، وأحيانا قيء واسهال .

وتابع " الجارحي " ، أن البعوضة تنتشر في الأماكن الملوثة ، وأماكن المياه الراكدة ، مشيرا إلى أن مدة التعافي من الحمى يكون من 7 إلى 10 أيام ، و99 % من الحالات تكون خفيفة .

وـأكد ن أن معظم الحالات تكون بسيطة ، ونادرا ما يحدث مضاعفات ، مشددا على أهمية النظافة ، وغطاء الجلد في حالة التواجد في الشوارع في بعض الأعمال .