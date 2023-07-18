الناموس.. مستشار الرئيس للصحة: حمى الضنك لا تنتقل من إنسان لآخر

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على اكتشاف حالات مصابة بحمى الضنك في محافظة قنا.

وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" حمى الضنك مرض فيروسي قديم متواجد في كافة أنحاء العالم".

وأضاف محمد عوض تاج الدين:" حمى الضنك تنتقل من البعوضة والناموس إلى الإنسان ".

وتابع محمد عوض تاج الدين :" من الممكن أن يكون الفرد حامل لفيروس حمى الضنك ولا تظهر عليه أعراض ويمكن أن ينتقل الفيروس لشخص اخر وتظهر أعراض ".

واكمل محمد عوض تاج الدين :" الغالبية العظمى من الحالات المصابة بحمى الضنك تكون بسيطة جدا ومنها ارتفاع درجات الحرارة وتكسير العظام ".

ولفت محمد عوض تاج الدين :" حمى الضنك لا تنتقل من إنسان لإنسان لكنه ينتقل من بعوضة لإنسان"، مضيفا:"المناخية والحرارة المرتفعة أحد أسباب انتشار حمى الضنك".