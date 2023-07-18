الإصابات لم تدخل المستشفى .. محافظ قنا عن حمى الضنك: الوضع آمن ومستقر

علق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على اكتشاف حالات مصابة بحمى الضنك في محافظة قنا.

وقال أشرف الداودي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" الوضع الصحي في قنا مستقر وآمن ".

وأضاف أشرف الداودي:" لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن ظهور حالات مصابة بـ حمى الضنك ".

وتابع أشرف الداودي:" فور ظهور شكوى بتواجد إصابات بحمى الضنك في إحدى قرى قنا تحركت فرق طبية إلى هذه القرية التي ظهرت بها حالات حمى الضنك وتم إجراء فحوصات طبية".

واكمل أشرف الداودي:" الأعراض خفيفة وكل الحالات لم تدخل المستشفى لأن الحالات بسيطة والإصابة مدتها أسبوع على اقصى تقدير ".

ولفت أشرف الداودي:" حمى الضنك تنتقل عن طريق الناموس والبعوض"، مضيفا:" يتم تنفيذ إجراءات وقائية داخل المحافظة يتم التعامل مع أي تجمعات للقمامة لتقليل فرص انتشار البعوض وننصح المواطنين بتغطية أي مياه لديهم ولا تكون مكشوفة ".