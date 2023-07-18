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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإصابات لم تدخل المستشفى .. محافظ قنا عن حمى الضنك: الوضع آمن ومستقر

حمى الضنك
حمى الضنك

علق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على اكتشاف حالات مصابة بحمى الضنك في محافظة قنا.

 

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وقال أشرف الداودي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  الوضع الصحي في قنا مستقر وآمن ".

 وأضاف أشرف الداودي:" لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن ظهور حالات  مصابة بـ  حمى الضنك ".

 

 وتابع أشرف الداودي:"  فور ظهور شكوى بتواجد إصابات بحمى الضنك في إحدى قرى قنا  تحركت فرق طبية إلى هذه القرية التي ظهرت بها حالات حمى الضنك  وتم إجراء فحوصات طبية".

 

 واكمل أشرف الداودي:"  الأعراض خفيفة وكل الحالات لم تدخل المستشفى لأن الحالات بسيطة والإصابة مدتها أسبوع على اقصى تقدير ".

 ولفت أشرف الداودي:"  حمى الضنك تنتقل عن طريق الناموس والبعوض"، مضيفا:" يتم تنفيذ إجراءات وقائية داخل المحافظة يتم التعامل مع  أي تجمعات للقمامة لتقليل فرص انتشار البعوض وننصح المواطنين بتغطية أي مياه لديهم ولا تكون مكشوفة ".

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